​Игроки «Реала» ждут и обсуждают Мбаппе

Футболисты «Реала» ждут, что состав команды в летнее трансферное окно пополнит звёздный нападающий Килиан Мбаппе. Об этом рассказал авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
«В раздевалке «Реала» важные игроки чувствуют, что да – на этот раз клуб добьётся своего. Каждый божий день они говорят о Килиане Мбаппе. На этот раз у них такое ощущение, что трансфер действительно близок», - цитирует Романо портал Goal.
Мадридский «Реал» может подписать Мбаппе летом как свободного агента. Действующий контракт 25-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца июня.
«Реал» придумал, как убедить Мбаппе
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