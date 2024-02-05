​Игроки «Реала» ждут и обсуждают Мбаппе

Футболисты «Реала» ждут, что состав команды в летнее трансферное окно пополнит звёздный нападающий Килиан Мбаппе. Об этом рассказал авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

«В раздевалке «Реала» важные игроки чувствуют, что да – на этот раз клуб добьётся своего. Каждый божий день они говорят о Килиане Мбаппе. На этот раз у них такое ощущение, что трансфер действительно близок», - цитирует Романо портал Goal.

Мадридский «Реал» может подписать Мбаппе летом как свободного агента. Действующий контракт 25-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца июня.

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