​Фанаты «Реала» продолжают пытаться давить на клуб из-за Роналду

Если брать клубы, за которые Криштиану Роналду поиграл в своей карьере, то только «Реал» не поздравил игрока с днём рождения. Наступил вечер, а «сливочные» никак не отреагировали на 39-летие Роналду в социальных сетях.

Фанаты «Реала» продолжать пытаться оказывать давление на клуб из-за отсутствия поздравления Роналду.

«Я отпишусь от вас, если не опубликуете поздравление Роналду», - написал один из болельщиков. Его активно поддержали «лайками».

«На забудьте поздравить свою историю, Мадрид», - говорится в другом комментарии.

«Ребята, даже «Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду», - посетовал ещё один фанат «Реала».

Напомним, что Криштиану Роналду провёл в «Реал» девять сезонов в 2009-2018 годах.

Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду