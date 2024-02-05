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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Иско пропустит до двух месяцев

05 Февраля 2024 • 21:21 Комментировать
Кадис
...
Бетис
09.02 23:00

Полузащитник Иско угодил в клубный лазарет «Бетиса». В программе El Chiringuito журналист Педро Браво сообщил, что 31-летний Иско порвал подколенное сухожилие и пропустит приблизительно шесть-восемь недель.

В сезоне 2023/2024 Иско поучаствовал в 29 матчах «Бетиса». В них полузащитник записал на свой счёт семь голов и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент, после двадцати трёх сыгранных туров, «Бетис» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт в пятницу, 9 февраля, - против «Кадиса» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско

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