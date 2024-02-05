​Иско пропустит до двух месяцев

Полузащитник Иско угодил в клубный лазарет «Бетиса». В программе El Chiringuito журналист Педро Браво сообщил, что 31-летний Иско порвал подколенное сухожилие и пропустит приблизительно шесть-восемь недель.

В сезоне 2023/2024 Иско поучаствовал в 29 матчах «Бетиса». В них полузащитник записал на свой счёт семь голов и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент, после двадцати трёх сыгранных туров, «Бетис» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт в пятницу, 9 февраля, - против «Кадиса» на поле соперника.