​Дерби с «Атлетико» может повлиять на будущее Начо в «Реале»

В воскресенье «Реал» не смог удержать победу над «Атлетико» - мадридское дерби завершилось со счётом 1:1. Защитник «сливочных» Начо сыграл неубедительно и столкнулся с критикой болельщиков. Выступление 34-летнего футболиста в дерби может повлиять на будущее Начо. В клубе не видят в этом игроке основного защитника. Таким образом, Начо летом может уйти из «Реала», пишет TodoFichajes.

Отмечается, что Начо является четвёртым по статусу центральным защитником «Реала» - выше котируются Давид Алаба, Эдер Милитао и Антонио Рюдигер. Все они сейчас числятся в лазарете.

Стоит сказать, что Начо проводит в «Реале» всю свою карьеру.