​«ПСЖ» запланировал уход Мбаппе

Всё идёт к тому, что Килиан Мбаппе реализует мечту детства и станет игроком «Реала». Наверняка именно в мадридский клуб 25-летний форвард перейдёт летом из «ПСЖ».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, у «ПСЖ» уже есть план на случай ухода Мбаппе. Более того, гранд Лиги 1 рассчитывает летом подписать не только статусного нападающего. Также парижане планируют осуществить трансферы качественного центрального защитника и полузащитника высокого уровня.

Ранее Романо сообщал, что между Килианом Мбаппе и «Реалом» на текущую минуту ничего не подписано.

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