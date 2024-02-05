​«ПСЖ» запланировал уход Мбаппе

Всё идёт к тому, что Килиан Мбаппе реализует мечту детства и станет игроком «Реала». Наверняка именно в мадридский клуб 25-летний форвард перейдёт летом из «ПСЖ».
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, у «ПСЖ» уже есть план на случай ухода Мбаппе. Более того, гранд Лиги 1 рассчитывает летом подписать не только статусного нападающего. Также парижане планируют осуществить трансферы качественного центрального защитника и полузащитника высокого уровня.
Ранее Романо сообщал, что между Килианом Мбаппе и «Реалом» на текущую минуту ничего не подписано.
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ
Бан пользователя