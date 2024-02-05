​Канал «Реала» «ужалил» тренера «Барселоны» Хави

Клубное телевидение «Реала» выпустило очередной ролик с разбором судейства. Под раздачу мадридского клуба попал и главный тренер «Барселоны» Хави, который тоже регулярно высказывается о работе рефери.

«Следует помнить, что карьера Хави как игрока находится под подозрением, поскольку его матчи расследует прокуратура и судья», - было сказано в сюжете.

Как известно, в отношении «Барселоны» сейчас идёт разбирательство. Дело касается выплат клуба Хосе Марии Негрейре – бывшему вице-президенту технического комитета судей.

Напомним, что в воскресенье «Реал» не смог обыграть «Атлетико» - игра завершилась со счётом 1:1.

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