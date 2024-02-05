​Между «Реалом» и Мбаппе ничего не подписано – инсайдер

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сделал в социальных сетях новую публикацию на тему будущего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Реал» уверенно продвигается в сделке с Килианом, но пока ничего не подписано. Официальное решение со стороны игрока ожидается в ближайшее время», - написал Романо.

Инсайдер отметил, что «ПСЖ» и президент клуба Нассер аль-Хелаифи пока не получали от Мбаппе сообщения по поводу его будущего.

Как известно, действующий трудовой договор 25-летнего Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024.Таким образом, игрок может летом перебраться в «Реал» в статусе свободного агента.

​«Реал» придумал, как убедить Мбаппе

​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ