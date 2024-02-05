Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой. Поговаривают, что футболист решил переходить из «ПСЖ» в «Реал» ближайшим летом. Впрочем, 25-летний форвард ещё не согласовал контракт с грандом Ла Лиги.

Как сообщает The Independent, предложение «Реала» пока не удовлетворило ни Мбаппе, ни его окружение. Ясно, что переговорный процесс в ближайшие месяцы будет продолжаться.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» ещё надеется продлить контракт с Килианом. При этом топ-клуб Лиги 1 не готов существенно увеличивать и без того высокую заработную плату звёздного форварда.

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