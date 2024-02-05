​«Реал» выразил недовольство судейством после потери очков

В воскресенье вечером «Реал» упустил победу над «Атлетико» - матч завершился вничью со счётом 1:1. После дерби на клубном ТВ «сливочных» был опубликован очередной ролик с разбором судейства. «Реал» уже не впервые выразил недовольство решениями судьи. Так, в ролике говорится о том, что на Джуде Беллингеме нужно было назначать два пенальти.

«Должны были назначать два пенальти, но не назначили ни одного. Джуд стал понимать, что такое испанская лига», - говорится в ролике.

Также в ролике прозвучала фраза о любви судей к «Атлетико».

«Атлетико» - клуб, который на сегодняшний день нравится судьям сильнее всего», - считают представители «Реала».