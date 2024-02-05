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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» выразил недовольство судейством после потери очков

05 Февраля 2024 • 15:38 Комментировать (4)
Реал Мадрид
1:1
Атлетико М

В воскресенье вечером «Реал» упустил победу над «Атлетико» - матч завершился вничью со счётом 1:1. После дерби на клубном ТВ «сливочных» был опубликован очередной ролик с разбором судейства. «Реал» уже не впервые выразил недовольство решениями судьи. Так, в ролике говорится о том, что на Джуде Беллингеме нужно было назначать два пенальти.

«Должны были назначать два пенальти, но не назначили ни одного. Джуд стал понимать, что такое испанская лига», - говорится в ролике.

Также в ролике прозвучала фраза о любви судей к «Атлетико».

«Атлетико» - клуб, который на сегодняшний день нравится судьям сильнее всего», - считают представители «Реала».

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Комментарии (4) Все комментарии
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Erling Viglafson
05 Февраля 2024 в 16:37
Реал всегда плачется в случае поражений. Помнится, пару туров назад судьи за уши реалу победу притащили - что-то там претензий не слышно было. Совсем Сливочные скатились. И так самый кабинетный клуб в мире сегодня, так еще туда же.
Sergey999
05 Февраля 2024 в 15:59
Ну и зачем это надо было делать?? Это удел убогих с третьего места)))
Vladik1993-25
05 Февраля 2024 в 16:16
Дааа, с них пример лучше не брать!!))
San13
05 Февраля 2024 в 16:43
Ахахаха, обидно да Серега? Ты тут распалялся день назад, а тут такая подстава:)))
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