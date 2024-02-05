Посол «ПСЖ» сообщила: Мбаппе будет в «Реале»

Экс-футболистка сборной Франции Лор Булло высказалась о ситуации Килиана Мбаппе. Булло, которая сейчас является послом «ПСЖ», располагает информацией о летнем трансфере звёздного форварда в «Реал».

«Довольно серьёзные источники сообщили мне, что дело сделано. В 2022 году во время этой мыльной оперы у меня было мало информации. Теперь мне сказали, что переход Мбаппе в «Реал» - свершившийся факт», - цитирует Булло RMC Sport.

«Реал» может подписать 25-летнего Килиана Мбаппе летом как свободного агента. Действующий контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

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