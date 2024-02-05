Деку оценил шансы «Барселоны» на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне

Спортивный директор «Барселоны» Деку оценил шансы своей команды на победу в чемпионате Испании и Лигу чемпионов в этом сезоне. Напомним, в Ла Лиге каталонцы пока отстают от лидера на 8 очков, а в Лиге чемпионов скоро встретятся с «Наполи» в ⅛ финала.

«Сможет ли «Барселона» в этом сезоне выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов? Я могу лишь сказать, что перед этой командой никогда не стояла задача выиграть какой-либо трофей. Цель состоит в том, чтобы выступать как можно лучше. Когда ты хорошо играешь, вероятность победы увеличивается. Если вы спросите меня сегодня, я скажу вам, что у нас ещё есть шансы на победу в чемпионате», – приводит слова Деку La Vanguardia.