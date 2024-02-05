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Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку рассказал, считает ли состав «Барселоны» конкурентоспособным

05 Февраля 2024 • 15:17 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку оценил уровень состава команды, которая в настоящий момент занимает третье место в чемпионате Испании и отстаёт от лидера на 8 очков.

«Был бы состав конкурентоспособным без травм? Я присоединился к руководству по ходу этого сезона, но к этому моменту была проделана хорошая работа. В последние годы клуб подписал Феррана Торреса, Рафинью, Жюля Кунде и Роберта Левандовски. Эти футболисты позволили команде выступать лучше и даже выиграть чемпионат. Тем не менее, нам чего-то не хватало, ведь в еврокубках клуб сталкивался с провалом», – цитирует Деку издание La Vanguardia.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку

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