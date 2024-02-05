Деку: «У меня есть много сомнений насчёт ВАР, эта система дезориентирует зрителя»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о своём отношении к ВАР. Ранее эту систему неоднократно критиковал главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«У меня есть много сомнений насчёт ВАР, эта система дезориентирует зрителя. Мы не понимаем, почему арбитр в одном случае проверяет эпизод, а в другом нет. В эпизоде с Витором Роке у судьи должна была присутствовать полная уверенность насчёт того, давать ли игроку вторую жёлтую», – сказал Деку в интервью La Vanguardia.

Напомним, «Барселона» в последнем туре Ла Лиги вернула себе третью строчку в турнирной таблице. Отставание каталонской команды от первого места составляет 8 очков.