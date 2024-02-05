У Винисиуса серьёзная травма шеи, игрок может пропустить матч с «Жироной»

Травма вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее. Напомним, перед матчем с мадридским «Атлетико» бразилец повредил шею, из-за чего главный тренер Карло Анчелотти убрал футболиста из стартового состава.

По информации от журналиста Аранки Родригеса, травма Винисиуса оказалась весьма неприятной. Есть вероятность, что бразилец не сумеет принять участие в ближайшем матче чемпионата Испании против «Жироны», который будет очень важным для «Реала».

Напомним, в данный момент «сливочные» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги с отрывом в два очка от «Жироны».