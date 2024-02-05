«Реал» сделал запрос по французскому защитнику

Мадридский «Реал» обратился к «Лиллю», чтобы выразить интерес к 18-летнему центральному защитнику. Речь идёт о Лени Йоро, который находится в шорт-листе «королевского клуба» на усиление центра обороны.

Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, руководство «Реала» очень высоко оценивает Йоро. Источник отметил, что «королевский клуб» пока не намерен платить за игрока деньги, которые требует «Лилль». При этом «сливочные» в будущем будут пристально следить за Лени, у которого через полтора года заканчивается контракт с нынешним клубом.

Портал «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого Йоро в 25 миллионов евро.