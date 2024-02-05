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Деку считает ложью то, что Гвардиола устроил великую революцию в «Барселоне»

05 Февраля 2024 • 14:28 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку вспомнил работу Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера каталонского клуба.

Напомним, испанский специалист возглавлял «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год.

— Когда Гвардиола пришел в «Барселону», то все говорили о великой революции, но это является большой ложью. Я ушел вместе с Роналдиньо, но в команде были Хави, Иньеста, Бускетс, Яя Туре и Месси. Гвардиола поправил дисциплину в команде, а потом ему удалось создать лучшую команду, которую я когда-либо видел, — приводит слова Diario AS.

Напомним, за четыре года в «Барселоне» Гвардиола три раза стал чемпионом Испании, два раза выиграл Кубок Испании и три раза Суперкубок страны. Кроме того, ему дважды удалось завоевать титулы Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

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