Деку: Я не слежу за Моттой, а Маркес очень сильно прогрессирует

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о возможном назначении Тьяго Мотты или Рафаэля Маркеса на пост главного тренера команды.

Напомним, ранее действующий наставник каталонского клуба Хави Эрнандес объявил о своем уходе в конце сезона.

«Я не слежу за работой Мотты регулярно, так как не привык следить за его итальянской командой. Рафа Маркес? Да, он здесь. Он молод, но растет, сильно прогрессирует. Он будет хорошо развиваться здесь», — приводит слова Деку La Vanguardia.

На данный момент 41-летний Мотта является главным тренером «Болоньи», а 44-летний Маркес возглавляет вторую команду «Барселоны».