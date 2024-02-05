Гризман в соцсетях поиздевался над болельщиками «Реала»

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн после ничейной игры против «Реала» (1:1) в рамках 23-го тура испанской Примеры поиздевался над фанатами «сливочных».

Дело в том, что «матрасники» в матче с «Реалом» смогли отыграться лишь на 93-й минуте встречи. После этого Гризманн в социальных сетях опубликовал статус двух смеющихся смайликов, явно адресующихся болельщикам команды соперника.

В комментариях под постом фанаты «сливочных» напомнили, что за 14 лет выступлений в чемпионате Испании Гризманн ни разу не выигрывал Примеру и Лигу чемпионов.

32-летний француз в нынешнем сезоне сыграл 33 матча во всех турнирах, он отметился 18 голами и 7 результативными передачами.