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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризман в соцсетях поиздевался над болельщиками «Реала»

05 Февраля 2024 • 14:03 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:1
Атлетико М

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн после ничейной игры против «Реала» (1:1) в рамках 23-го тура испанской Примеры поиздевался над фанатами «сливочных».

Дело в том, что «матрасники» в матче с «Реалом» смогли отыграться лишь на 93-й минуте встречи. После этого Гризманн в социальных сетях опубликовал статус двух смеющихся смайликов, явно адресующихся болельщикам команды соперника.

В комментариях под постом фанаты «сливочных» напомнили, что за 14 лет выступлений в чемпионате Испании Гризманн ни разу не выигрывал Примеру и Лигу чемпионов.

32-летний француз в нынешнем сезоне сыграл 33 матча во всех турнирах, он отметился 18 голами и 7 результативными передачами.

Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ла Лига Антуан Гризманн Примера ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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redwhite1959
05 Февраля 2024 в 14:14
Многие игроки Ла Лиги согласились бы поменять многие титулы испанского футбола на титул чемпиона мира. В этом плане Гризман уже вошёл в историю как чемпион мира в составе сборной Франции в 2018 году!
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