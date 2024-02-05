Флик начал учить испанский язык - немца сватают в «Барселону»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик заинтересовался вариантом работы в каталонской «Барселоне», рапортует журналист Кристиан Фальк.

Руководство «сине-гранатовых» сейчас занимается поиском замены Хави Эрнандесу, который объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Кандидатура Флика входит в шорт-лист каталонского гранда. Источник отмечает, что 58-летний немец уже начал учить испанский язык.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место с 50 очками. Команда отстает от лидирующего «Реала» на восемь баллов.