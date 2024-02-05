Деку ответил, собирается ли «Барселона» назначать Клоппа

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку ответил, собирается ли руководство клуба назначать на пост главного тренера Юргена Клоппа, который ранее сообщил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. Отметим, что немецкий специалист также добавил, что собирается взять год на отдых.

«Клопп – это топ-тренер, но я не думаю, что сейчас правильное время говорить о его возможном назначении. У нас есть много кандидатов на пост главного тренера, но всё будет обсуждаться позже», – сказал Деку в интервью La Vanguardia.

Напомним, нынешний тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оставит свой пост по окончании сезона.