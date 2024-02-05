Деку прокомментировал слухи о продаже Араухо и де Йонга

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку прокомментировал слухи о возможной продаже центрального защитника Рональда Араухо и полузащитника Френки де Йонга. Напомним, уругвайцев активно интересуется мюнхенская «Бавария», тогда как нидерландец остаётся на радаре у клубов Английской премьер-лиги.

«Слухи о продаже Араухо и де Йонга? Наша цель – никого не продавать следующим летом и пригласить 2-3 новых игроков. Если нас заставят продавать, мы будем вынуждены это сделать, но клуб не намерен продавать ключевых футболистов», – сказал Деку в интервью изданию La Vanguardia.