Деку: «Пресса убила Роке до того, как он начал играть»

Спортивный директор «Барселоны» Деку встал на защиту нападающему Витору Роке, за которого «сине-гранатовые» летом заплатили 40 миллионов евро.

«Пресса убила Роке до того, как он начал играть. «Ливерпуль» подписал Дарвина Нуньеса за 90 миллионов евро, «Ньюкасл» заплатил 70 миллионов за Александера Исака. В один момент нужно прекращать анализировать цены. Я не думаю, что мы слишком много заплатили за Роке. Мы отдали правильные деньги за игрока, который нам нужен», – цитирует Деку журналист Фабрицио Романо.

18-летний Роке в пяти матчах чемпионата Испании успел забить два гола и получить красную карточку.