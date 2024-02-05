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Экс-звезду «Барселоны» Алвеса судят за изнасилование – ему грозит до 12 лет

05 Февраля 2024 • 13:10 Комментировать

Экс-защитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвес прибыл в суд для заседания по делу об изнасиловании. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Пресса сообщает, что прокурор будет требовать для звездного футболиста наказания в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет, а также выплаты денежной компенсации пострадавшей. Алвеса обвиняют в насильственных действиях в отношении девушки во время вечеринки в ночном клубе Барселоны.

Алвес за свою карьеру поиграл в «Севилье», «Барселоне», «Ювентусе», «ПСЖ», а также бразильских клубах. На его счету 126 матчей за сборную Бразилии.

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Барселона Дани Алвес
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