Экс-звезду «Барселоны» Алвеса судят за изнасилование – ему грозит до 12 лет

Экс-защитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвес прибыл в суд для заседания по делу об изнасиловании. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Пресса сообщает, что прокурор будет требовать для звездного футболиста наказания в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет, а также выплаты денежной компенсации пострадавшей. Алвеса обвиняют в насильственных действиях в отношении девушки во время вечеринки в ночном клубе Барселоны.

Алвес за свою карьеру поиграл в «Севилье», «Барселоне», «Ювентусе», «ПСЖ», а также бразильских клубах. На его счету 126 матчей за сборную Бразилии.