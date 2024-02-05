Браим Диас: «Пропущенный гол на последних минутах? Не могу сказать, что нам не хватило концентрации»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас прокомментировал пропущенный гол на последних минутах от «Атлетико» во вчерашнем матче чемпионата Испании. Напомним, дерби на «Сантьяго Бернабеу» завершилось ничьёй 1:1. Единственный гол «королевского клуба» забил как раз Диас.

«Пропущенный гол на последних минутах? Нам очень не повезло. Очень жаль, что всё так сложилось. Не могу сказать, что нам не хватило концентрации, ведь мы были сфокусированы до финального свистка», – сказал Диас на послематчевом интервью.

24-летним Браим в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился четырьмя голами и одним ассистом.