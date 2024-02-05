Анчелотти объяснил, почему выпустил на матч с «Атлетико» Браима Диаса, а не Хоселу

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему выпустил в основном составе на матч с «Атлетико» полузащитника Браима Диаса, а не нападающего Хоселу. Напомним, перед стартовым свистком Винисиус Жуниор получил травму, поэтому Анчелотти выпустил вместо него Диаса.

«Если бы я выпустил в основном составе Хоселу, нам бы пришлось менять всю оборонительную систему. Именно поэтому я предпочёл вариант с Диасом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Диас вышел в основе и открыл счёт в матче с «Атлетико». На последних минутах «матрасники» восстановили паритет, команды сыграли вничью 1:1.