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Анчелотти объяснил, почему выпустил на матч с «Атлетико» Браима Диаса, а не Хоселу

05 Февраля 2024 • 12:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
10.02 20:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему выпустил в основном составе на матч с «Атлетико» полузащитника Браима Диаса, а не нападающего Хоселу. Напомним, перед стартовым свистком Винисиус Жуниор получил травму, поэтому Анчелотти выпустил вместо него Диаса.

«Если бы я выпустил в основном составе Хоселу, нам бы пришлось менять всю оборонительную систему. Именно поэтому я предпочёл вариант с Диасом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Диас вышел в основе и открыл счёт в матче с «Атлетико». На последних минутах «матрасники» восстановили паритет, команды сыграли вничью 1:1.

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