Клубы из Англии и Италии интересуются нападающим «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа может продолжить карьеру в другом европейском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно источнику, заинтересованность в переходе 28-летнего аргентинского футболиста проявляют представители Английской премьер-лиги и итальянской Серии А. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Корреа выступает за «матрасников» с января 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 20 миллионов евро.