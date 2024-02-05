Рюдигер должен успеть восстановиться к матчу с «Жироной»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер должен успеть восстановиться к центральному матчу следующего тура испанской Ла Лиги, где «королевский клуб» встретится с ближайшим преследователем в борьбе за чемпионство в лице «Жироны».

Как сообщает Diario AS, медицинский штаб «Реала» вполне допускает, что Рюдигер может выйти в стартовом составе на матч с «Жироной».

Вчерашнее дерби с «Атлетико» Антонио был вынужден пропустить из-за небольшой травмы бедра. Место немца в центре обороны занял правый защитник Дани Карвахаль. Матч между «Реалом» и «Атлетико» завершился вничью 1:1.