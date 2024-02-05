Деку рассказал, какого тренера ищет «Барселона»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку рассказал, какого тренера команда хочет пригласить на замену Хави Эрнандесу, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Мы пока не связывались ни с одним тренером, которого хотим пригласить вместо Хави. Новый наставник должен придерживаться определённых принципов. Мы не хотим быть командой, которая не хочет хорошо играть и много владеть мячом. У каждого тренера есть свои методы работы, но новый наставник должен иметь амбиции и желание творить великие вещи», – цитирует Деку La Vanguardia.

Ранее «Барселону» связывали с такими специалистами, как Мичел, Микель Артета, Юрген Клопп и Сержиу Консейсау.