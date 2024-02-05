«Реал» может предложить Лунину новый контракт

Мадридский «Реал» в скором времени может предложить своему голкиперу Андрею Лунину новый контракт. Как сообщает журналист Маттео Моретто, украинский вратарь может продлить своё пребывание на «Сантьяго Бернабеу».

Источник добавляет, что в «Реале» очень довольны игрой Лунина в нынешнем сезоне. Напомним, украинец выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги, которого клуб летом арендовал у лондонского «Челси», чтобы заменить травмированного Тибо Куртуа.

Действующий контракт Лунина с «Реалом» истекает летом 2025 года. Украинец пока не давал понять руководству, хочет ли покинуть клуб в поисках более регулярной игровой практики.