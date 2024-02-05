Камавинга прошёл обследование травмы, уже известны результаты

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга прошёл предварительное обследование травмы, которую получил во вчерашнем дерби против «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, матч в рамках чемпионата Испании закончился ничьёй 1:1.

Как сообщает The Athletic, предварительное обследование не выявило никаких серьёзных повреждений. Скорее всего, французский хавбек получил сильный ушиб. Вполне вероятно, что Камавинга сможет выйти на поле уже в ближайшем матче «Реала» против «Жироны», который состоится 10 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

В этом сезоне Камавинга отметился одним ассистом в 17 матчах чемпионата Испании.