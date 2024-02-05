Деку: «Я совсем не ожидал ухода Хави, мы постоянно держали с ним контакт и планировали трансферы»

Спортивный директор «Барселоны» Деку признался, что вовсе не ожидал ухода главного тренера каталонцев Хави Эрнандеса. Ранее наставник «сине-гранатовых» официально объявил о том, что оставит свой пост по окончании сезона.

«Я совсем не ожидал ухода Хави, мы постоянно держали с ним контакт и планировали трансферы. Например, мы очень долго обсуждали переход Витора Роке в январе. Также мы обсуждали с ним, кого приобрести на позицию левого защитника после травмы Бальде», – признался Деку в интервью La Vanguardia.

Напомним, ранее сообщалось, что Деку одобрил кандидатуру тренера «Порту» Сержиу Консейсау.