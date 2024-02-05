«Реал» предложил Мбаппе самую большую зарплату в клубе - известна точная сумма

Мадридский «Реал» близок к договоренности по трансферу звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Переход 25-летнего француза должен состояться летом этого года.

Журналистам Mundo Deportivo стало известно, какую зарплату игрок будет получать в «королевском» клубе. Изначально Мбаппе настаивал на 50 миллионах евро за сезон, однако «Реал» дал французу понять, что не будет платить такие деньги. «Сливочные» предлагают Килиану 25 миллионов евро с последующим увеличением до 35 миллионов в год.

Самым высокооплачиваемым игроком «Реала» сейчас является Тони Кроос с окладом 24,3 млн евро.

Мбаппе перейдет в испанский суперклуб бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

Перес сказал лишь одно слово о переходе Мбаппе в «Реал»