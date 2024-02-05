Стало известно, почему Винисиус не сыграл с «Атлетико»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему бразилец Винисиус Жуниор не сыграл против «Атлетико». Вместо южноамериканца на поле вышел Браим Диас.

«У Жуниора возникла проблема с шейным отделом. Он попробовал провести разминку, но почувствовал дискомфорт. Браим был одним из альтернативных вариантов. Я выбрал более оборонительную тактику и выпустил Диаса. Затем вышел и Хоселу, который также хорошо проявил себя», - рассказал итальянский тренер на пресс-конференции.

Напомним, что мадридское дерби завершилось вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе «Реала» забил Диас.