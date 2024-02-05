В состав «Барселоны» возвращается важный футболист

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген близок к возращению на поле, об этом рапортуют журналисты AS.

Согласно сведениям источника, немецкий вратарь будет включен в стартовый состав «сине-гранатовых» на предстоящий поединок чемпионата Испании против «Гранады». Встреча состоится 11 февраля.

Напомним, что тер Штеген пропустил три месяца из-за хирургического вмешательства на травмированной спине. На днях он возобновил тренировки в общей группе команды.

В текущем сезоне Ла Лиги Марк-Андре провел 13 поединков, в которых попустил 13 мячей. В шести играх немец отстоял на ноль.