Облак: «Реал» любит забивать на последних минутах, но пришла очередь «Атлетико»

В рамках 23-го тура чемпионата Испании состоялось мадридское дерби – «Реал» принимал на своем поле «Атлетико». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Об этом матче высказался вратарь «матрасников» Ян Облак.

«Ничья – хороший результат, если посмотреть на то, как складывалась игра. Нам было тяжело. «Атлетико» должен быть доволен этим очком. Это лучше, чем ничего. Обычно «Реал» любит забивать на последних минутах, но в этот раз пришла наша очередь», - передает слова голкипера газета Marca.

После этой встречи «Реал» лидирует в чемпионате Испании, а «Атлетико» занимает четвертое место.