Игрок «Реала» Диас: «Несправедливый результат»

Вингер мадридского «Реала» Браим Диас пообщался с представителями СМИ после поединка 23-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Дерби завершилось вничью со счетом 1:1. «Сливочные» упустили победу в добавленное время.

«Реал» провел хороший матч и наиграл на победу. Этот результат несправедлив. Мы огорчены, но все равно остаемся на вершине Ла Лиги. Наша команда показала игру высокого уровня и заслуживала победы. Очень жаль, что упустили три очка на последней минуте», - цитирует Браима газета Marca.

После 23 туров «королевский» клуб набрал 58 баллов и единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.