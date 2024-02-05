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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Реала» Диас: «Несправедливый результат»

05 Февраля 2024 • 09:27 Комментировать

Вингер мадридского «Реала» Браим Диас пообщался с представителями СМИ после поединка 23-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Дерби завершилось вничью со счетом 1:1. «Сливочные» упустили победу в добавленное время.

«Реал» провел хороший матч и наиграл на победу. Этот результат несправедлив. Мы огорчены, но все равно остаемся на вершине Ла Лиги. Наша команда показала игру высокого уровня и заслуживала победы. Очень жаль, что упустили три очка на последней минуте», - цитирует Браима газета Marca.

После 23 туров «королевский» клуб набрал 58 баллов и единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

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