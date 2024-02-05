Анчелотти оценил игру Лунина против «Атлетико»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру голкипера команды Андрея Лунина в поединке против «Атлетико» (1:1) в рамках 23-го тура чемпионата Испании.

«Лунин продемонстрировал хорошую игру. Он сделал отличный сэйв после удара Гризманна, много раз спасал нас по ходу встречи. Он отлично справился со своей работой», - передает слова итальянского тренера Madrid Universal.

После мадридского дерби в активе «королевского» клуба стало 58 баллов. Подопечные Анчелотти лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Что касается «матрасников», то команда Диего Симеоне набрала 48 очков и находится на четвертой позиции в Ла Лиге.