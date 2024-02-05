Перес сказал лишь одно слово о переходе Мбаппе в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на информацию о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что 25-летний французский форвард присоединится к «королевскому» клубу грядущим летом.

«Оригинально», - передает слова руководителя El Chiringuito.

Мбаппе должен присоединиться к мадридскому гранду на правах свободного агента. Его трудовое соглашение с «ПСЖ» истекает в конце июня 2024 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 28 поединков за парижский гранд, в которых отметился 29 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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