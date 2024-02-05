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Стало известно, когда сможет сыграть Винисиус

05 Февраля 2024 • 02:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
10.02 20:30

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустил матч против «Атлетико» из-за травмы.

23-летний игрок получил повреждение прямо на предматчевой разминке, из-за чего был вынужденно выведен из стартового состава. Карло Анчелотти приберёг бразильца, так и не выпустив его на замену по ходу мадридского дерби, завершившегося ничьей (1:1).

Как стало известно Carrusel Deportivo, травма Винисиуса оказалась несерьёзной. Форвард успеет восстановиться к следующему поединку против «Жироны», который состоится 10 февраля.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после 23-х туров с 58 набранными очками, опережая «Жирону» на два балла перед очной игрой.

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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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