Стало известно, когда сможет сыграть Винисиус

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустил матч против «Атлетико» из-за травмы.

23-летний игрок получил повреждение прямо на предматчевой разминке, из-за чего был вынужденно выведен из стартового состава. Карло Анчелотти приберёг бразильца, так и не выпустив его на замену по ходу мадридского дерби, завершившегося ничьей (1:1).

Как стало известно Carrusel Deportivo, травма Винисиуса оказалась несерьёзной. Форвард успеет восстановиться к следующему поединку против «Жироны», который состоится 10 февраля.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после 23-х туров с 58 набранными очками, опережая «Жирону» на два балла перед очной игрой.