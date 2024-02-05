«Реал» рискует потерять Камавинга – игрок снова повредил колено

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил травму в матче против «Атлетико».

Француз смог доиграть встречу до конца, однако его состояние вызывало некоторые опасения. После завершения дерби наставник Карло Анчелотти заявил, что с французом не произошло ничего серьёзного, тем не менее, как сообщает Marca, у игрока всё же могут возникнуть сложности: Камавинга получил удар по правому колену, которое уже травмировал ранее в текущем сезоне (тогда пришлось пропустить больше месяца). Отмечается также, что хавбек испытывал некоторый дискомфорт в том же месте ещё до сегодняшнего поединка.

Матч «Реал» – «Атлетико» завершился вничью (1:1).