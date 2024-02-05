Симеоне – о ничьей с «Реалом»: «Странный матч»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после ничьей в матче против «Реала» (1:1).

«Матрасники» спаслись от поражения в гостевом дерби благодаря голу Маркоса Льоренте, забитому на 93-й минуте.

«Обе команды выглядели не лучшим образом. Игра получилась осторожной, никто не хотел допускать ошибок.

Я считаю, что этот матч получился странным. «Реал» был местами лучше нас, но у нас были свои моменты, и ничья – неплохой итог для выездного матча. Сегодняшнее дерби явно получилось не таким ярким, как три предыдущих. Мы заслуженно спаслись от поражения, так как бились до конца», – приводит Mundo Deportivo слова Симеоне.