Анчелотти – о ничьей с «Атлетико»: «Реал» заслуживал победу, мы недовольны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об упущенной победе в дерби с «Атлетико» (1:1).

«Сливочные» повели в счёте на 20-й минуте благодаря голу Браима Диаса, но не сумели удержать преимущество, пропустив на 93-й. Автором спасительного для «матрасников» мяча стал Маркос Льоренте.

«Мы недовольны, так как заслуживали победу, но нужно сохранять спокойствие. Одно очко – это лучше, чем ничего. Мы всё ещё лидируем в таблице.

Мы спокойны, на следующей неделе у нас будет ещё одна возможность [в матче против «Жироны»].

Сегодня мы играли очень хорошо, но пропустили обидный гол. Было заранее понятно, что нам придётся нелегко при стандартах», – приводит Madrid Xtra слова Анчелотти.