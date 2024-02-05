Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время

«Реал» и «Атлетико» зарубились в мадридском дерби уже третий раз в 2024 году.

10 января «Реал» разобрался с «атлетами» в полуфинале Суперкубка Испании. Спустя восемь дней «матрасники» отомстили «сливочным» в 1/8 финала Кубка Короля. По счетам было 5:3 и 4:2 соответственно. Таким образом, условно в сумме за те два матча «Реал» и «Атлетико» не выявили сильнейшего.

Теперь им предстояло разрешить эту коллизию в рамках Ла Лиги, хотя и ничья здесь была вполне допустима. А если же брать первый круг нынешнего чемпионата Испании, то там «Атлетико» по делу нанёс «Реалу» поражение 3:1. Диего Симеоне как раз отметил, что «сливочные» будут помнить об этом и захотят реванша в таком плане.

В общем, запутанно всё получается. Осталось ещё «Реалу» с «Атлетико» пересечься в плей-офф Лиги чемпионов. Что касается турнирных перспектив, то команда Карло Анчелотти имела шанс оторваться от «Жироны» уже на четыре очка в преддверии очной битвы 10 февраля. Ну а «Атлетико» требовалась победа, чтобы не отставать от «Барселоны».

Карло Анчелотти посетовал, что раз за разом ему приходится оставлять на лавке мастеровитого и опытного Модрича. Но это управляемый момент. О травме Рюдигера тоже было известно. А вот что Винисиус Жуниор получит повреждение на предматчевой тренировке, в ничьи планы не входило. В старте «Реала» его экстренно заменил не Хоселу, а Браим Диас. Хотя в заявке на матч Вини остался и потом разминался.

Активнее начали матч хозяева. На первых минутах как раз Диас наносил удар по воротам «матрасников», и справился в том случае Ян Облак. Вскоре гости показали, что тоже умеют кое-что в нападении. Гризманн оставил мяч Морате, который не смог поразить ворота своего бывшего клуба, поскольку его удар отразил Лунин.

Как выяснилось, Анчелотти не зря сделал выбор в пользу Диаса вместо Винисиуса. Именно Браим открыл счёт на двадцатой минуте. Делая передачу справа в центр, он попал в Рикельме. Мяч отскочил к Васкесу и через рикошет от Коке вернулся к Диасу, прокинувшему сферу мимо Витселя и поразившему чужой створ (1:0).

«Атлетико» быстро ответил остротой с помощью двух угловых, но там удар Витселя потащил Лунин, а Савич за малым не попал в левый угол. Ещё в первом тайме Васкес не попал в створ ногой, а Сауль – головой. Ну и напоследок перед перерывом не использовал полумомент «Реал». У Вальверде мяч свалился с ноги с пятнадцати метров.

В начале второго тайма «Реал» отскочил. Начо не прикрыл Савича на ближней штанге, когда Гризманн подал угловой справа. Ну Стефан и переправил мяч в ворота. Только рано обрадовались «матрасники». Сауль находился в офсайде и мешал Лунину. Поэтому взятие ворот было отменено после просмотра видеоассистентов. Не стало 1:1, а осталось 1:0.

«Атлетико» в поисках легитимного ответного гола владел инициативой. Но что, если бы в середине тайма забил Родриго в контратаке? А он мог – только Облак гостей выручил. Ну и Диас мог забивать красиво – не попал. Сзади «сливочных» выручил Лунин, когда Гризманн ударял пяткой с передачи Корреа. Пара подозрений на пенальти в ворота «Атлетико» не обернулась одиннадцатиметровыми.

Казалось, что «Реал» уже уходит в четырёхочковый отрыв от «Жироны», но не тут-то было! На третьей добавленной минуте «Атлетико» выгрыз себе ничью. Савич навесил справа, Депай подкинул мяч головой, и Льоренте тоже головой отправил его в сетку, воспользовавшись недопониманием Карвахаля и Начо (1:1). Команда Диего Симеоне проявила характер, а «Реал», если проиграет «Жироне» в следующем туре, потеряет первое место.

Кирилл Иванцов