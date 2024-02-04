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Винисиус может сыграть на обезболивающих во втором тайме мадридского дерби

04 Февраля 2024 • 23:42 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Атлетико М
1 1.70 X 4.10 2 4.60
перерыв

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ещё может принять участие в поединке с «Атлетико».

Игрок был исключён из стартового состава из-за травмы буквально за несколько минут до начала встречи. Бразилец отправился на скамейку запасных, а его место в основе занял Браим Диас, открывший счёт на 20-й минуте матча.

Впрочем, Винисиус всё ещё может помочь «Реалу» в сегодняшнем дерби: по информации Relevo, форвард принял обезболивающие, и по ходу второго тайма рулевой Карло Анчелотти может выпустить его на замену.

Матч «Реал» – «Атлетико» освещается на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.

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