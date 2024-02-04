Винисиус может сыграть на обезболивающих во втором тайме мадридского дерби

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ещё может принять участие в поединке с «Атлетико».

Игрок был исключён из стартового состава из-за травмы буквально за несколько минут до начала встречи. Бразилец отправился на скамейку запасных, а его место в основе занял Браим Диас, открывший счёт на 20-й минуте матча.

Впрочем, Винисиус всё ещё может помочь «Реалу» в сегодняшнем дерби: по информации Relevo, форвард принял обезболивающие, и по ходу второго тайма рулевой Карло Анчелотти может выпустить его на замену.

Матч «Реал» – «Атлетико» освещается на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.