Браим Диас поучаствовал в 10 голах «Реала», выйдя в старте всего 11 раз

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас достиг отметки в десять результативных действий в текущем сезоне.

24-летний футболист открыл счёт в мадридском дерби, поразив ворота «Атлетико» на 20-й минуте. В активе Диаса теперь семь забитых мячей и три голевых паса с начала нынешней кампании. Атакующий хавбек забивает или ассистирует в среднем чуть реже, чем каждые 100 игровых минут. Примечательно также, что игрок поучаствовал в десяти голах «сливочных», лишь 11 раз появившись на поле в стартовом составе.

Наблюдать за ходом дальнейших событий матча «Реала» против «Атлетико» можно в формате текстовой трансляции от LiveResult.