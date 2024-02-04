Винисиус получил травму на разминке перед матчем с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в последний момент выпал из стартового состава.

Бразилец должен был выйти на поле с первых минут, но прямо перед началом встречи вынужденно уступил место в основе Браиму Диасу. Как сообщает The Athletic, Винисиус получил повреждение во время предматчевой разминки. Игрок почувствовал дискомфорт, из-за чего Карло Анчелотти пришлось его заменить.

Следить за событиями мадридского дерби можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция. Любопытно, что счёт в матче открыл именно Браим Диас, заменивший Винисиуса в старте.