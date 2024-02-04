«Бетис» с «Хетафе» обменялись голами с пенальти

В 23-м туре чемпионата Испании встретились середняки «Бетис» и «Хетафе». Уже на первых минутах Мэйсон Гринвуд заработал и реализовал пенальти. Хайме Мата без опеки наносил удар и не попал в рамку. На 33-й минуте Джонни заработал пенальти, а Иско развел мяч и голкипера по углам - 1:1. Голкипер гостей уже на 68-й минуте получил предупреждение за затяжку времени. Не особенно рвались победить и севильцы - 1:1.

«Бетис» догнал «Валенсию» на седьмом месте. Соперник - десятый.