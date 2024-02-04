«Бетис» с «Хетафе» обменялись голами с пенальти

В 23-м туре чемпионата Испании встретились середняки «Бетис» и «Хетафе». Уже на первых минутах Мэйсон Гринвуд заработал и реализовал пенальти. Хайме Мата без опеки наносил удар и не попал в рамку. На 33-й минуте Джонни заработал пенальти, а Иско развел мяч и голкипера по углам - 1:1. Голкипер гостей уже на 68-й минуте получил предупреждение за затяжку времени. Не особенно рвались победить и севильцы - 1:1.
«Бетис» догнал «Валенсию» на седьмом месте. Соперник - десятый.
Протокол игры
|8'Гринвуд Мэйсон (0:1)
|(1:1) Иско Аларкон35'
Силва Руи• 89'Бельерин Эктор•Песселья Херман•Папастатопулос Сократис 19'66' (Эззалзули Абде (66') •Абнер13' (Миранда Хуан (13') • 40'Джонни• 60'Алтимира Серхи 52'66' (Форнальс Пабло (66') •Родри Родриго•Иско Аларкон 43'82' (Карвалью Вилльям (82') •Диао Ассане 41'66' (Риад Чади (66') •Фекир Набиль
Запасные: Виллиан Жозе•Руибаль Айтор•Вьейтес Франсиско
Сория Давид• 68'Дьене Даконам 64'80' (Дуарте Домингуш (80') •Альварес Гастон• 45'Альдерете Омар•Рико Диего•Гринвуд Мэйсон•Милья Луис•Сантьяго Хесус 62'70' (Аленья Карлес (70') •Мартин Хорхе90' (Анхилери Фабрисио (90') •Латаса Хуан46' (Майораль Борха (46') •Мата Хайме70' (Кармона Хосе Анхель (70')
Запасные: Оскар Родригес•Иглесиас Хуан•Бенито Хорхе•Фузато Даниэл
04 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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