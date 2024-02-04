Иско забил больше голов в текущем розыгрыше Ла Лиги, чем за пять предыдущих сезонов вместе взятых

Полузащитник «Бетиса» Иско продолжает доказывать, что ещё на многое способен.

31-летний игрок поразил ворота «Хетафе» в сегодняшнем матче, реализовав пенальти. Для испанца это уже шестой гол в Ла Лиге с начала сезона. Таким образом, как отмечает Opta, всего за 22 матча Иско забил больше мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, чем в предыдущих пяти сезонах вместе взятых (пять голов в 101 поединке).

Иско перебрался в «Бетис» в июле текущего прошлого года. С 2013 по 2022 год атакующий хавбек представлял цвета мадридского «Реала».

На текущий момент «Бетис» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.