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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско забил больше голов в текущем розыгрыше Ла Лиги, чем за пять предыдущих сезонов вместе взятых

04 Февраля 2024 • 22:24 Комментировать
Бетис
1:1
Хетафе
окончен

Полузащитник «Бетиса» Иско продолжает доказывать, что ещё на многое способен.

31-летний игрок поразил ворота «Хетафе» в сегодняшнем матче, реализовав пенальти. Для испанца это уже шестой гол в Ла Лиге с начала сезона. Таким образом, как отмечает Opta, всего за 22 матча Иско забил больше мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, чем в предыдущих пяти сезонах вместе взятых (пять голов в 101 поединке).

Иско перебрался в «Бетис» в июле текущего прошлого года. С 2013 по 2022 год атакующий хавбек представлял цвета мадридского «Реала».

На текущий момент «Бетис» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

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