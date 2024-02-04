Матч с «Атлетико» станет для Карвахаля 400-м за «Реал»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль проведёт свой 400-й матч за команду.

32-летний игрок попал в стартовый состав на матч против «матрасников», который начнётся в 23:00 по московскому времени. Для Карвахаля предстоящее дерби станет особенным: испанец достигнет отметки, которая покорялась немногим, – 400 сыгранных матчей за «Реал» во всех турнирах.

Даниэль Карвахаль выступает за «сливочных» на протяжении всей карьеры. Футболист лишь однажды ненадолго покинул команду – в сезоне-2012/13, когда отправился набираться опыта в леверкузенском «Байере».

На сайте LiveResult пройдёт текстовая трансляция матча «Реал» – «Атлетико».