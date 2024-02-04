«Атлетико» назвал стартовый состав на дерби с «Реалом»

Пресс-служба мадридского «Атлетико» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей игре Ла Лиги с «Реалом».

Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Витсель, Эрмосо, Рикельме, де Пауль, Коке, Сауль, Мората, Гризманн.

Встреча 23-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетико» состоится сегодня, 4 февраля. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 3:1.